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11:38 03.11.2021

Движение транспорта в центре Киева, где проходит протест против вакцинации, возобновлено

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Движение транспорта в центре Киева, где проходит протест против вакцинации, возобновлено

До 2-х тысяч человек участвуют в акции протеста против вакцинации от COVID-19 в центре Киева, движение автотранспорта на центральных улицах столицы уже возобновлено.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в среду в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева, участники акции протеста  переместились к зданию Верховной Рады. "Движение транспорта по ул. Грушевского, Лютеранской уже возобновлено", - отметили в главке.

По информации полиции, акция проходит в целом спокойно, задержанных за нарушения правопорядка нет. Имели место словесные перепалки протестующих с водителями, конфликты были не допущены полицией диалога.

В сообщении полиции Киева на странице Фейсбук отмечается, что полицейские обеспечивают правопорядок в центральной части города, где проводится акция с массовым участием граждан.

"На месте находятся представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники, полицейские диалога, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Также в полиции Киева призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок.

Ранее сообщалось, что в среду в центре Киева проходит акция протеста против вакцинации от COVID-19, участники которой перекрывают движение автотранспорта на улице Грушевского, а также на нескольких других центральных улицах столицы вблизи правительственного квартала.

Теги: #киев #вакцинация #протест
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