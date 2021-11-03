События

11:36 03.11.2021

Кулеба: Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном

2 мин читать
Кулеба: Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго (Великобритания) по сокращению выбросов метана в момент, когда его объявлял специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, поскольку был на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В то время, как по медиа разгоняются всякие истории о том, что Керри объявил Украину, а Украины не было в зале, то вам при этом не рассказывают, что именно в это время происходила встреча президента Украины с государственным секретарем Энтони Блинкеном. И поскольку она была очень предметной и продолжительной, они проговорили очень много, то банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверительный", - сказал Кулеба в прямом эфире на Facebook в среду.

При этом он отметил, что Украина предупредила организаторов о том, что не успевает на выступление, и сбой произошел не со стороны Украины, а со стороны организаторов этого мероприятия.

"Давайте, что называется, внимательно следить за руками. Кто начал разгонять историю о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины? Это начали делать российские медиа", - подчеркнул министр.

Кулеба указал, что на полях конференции президент Украины очень хорошо поговорил и с президентом США Джозефом Байденом, и с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Безусловно, основная тема разговора с ними была ситуация на Донбассе и что мы вместе с партнерами можем сделать, чтобы остановить Россию, чтобы заставить ее конструктивно себя вести на переговорах, а также вопрос энергетической безопасности нашего государства. Это темы, которым президент Украины уделял особое внимание во время своих контактов", - рассказал он.

Глава МИД Украины призвал не вестись на российские провокации по этому поводу. "Давайте не вестись на все эти российские вбросы и на все их провокации, на ту желчь, которую они разбрызгивают активно по информационному пространству, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было, нормальный организационный момент", - добавил он.

Кулеба также обратил внимание на то, что во время климатической конференции в Глазго президент Украины провел 13 двусторонних встреч и контактов.

Теги: #зеленский #глазго #конференция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:52 03.11.2021
Глобальная финсистема приняла крупную инициативу по достижению нулевых выбросов СО2 к 2050 году

Глобальная финсистема приняла крупную инициативу по достижению нулевых выбросов СО2 к 2050 году

17:38 02.11.2021
Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

17:26 02.11.2021
Зеленский обсудил военно-оборонное сотрудничество Киева и Вашингтона с госсекретарем США Блинкеном

Зеленский обсудил военно-оборонное сотрудничество Киева и Вашингтона с госсекретарем США Блинкеном

13:05 02.11.2021
Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе

Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе

12:15 02.11.2021
Зеленский ввел в действие четыре решения СНБО о санкциях – указ

Зеленский ввел в действие четыре решения СНБО о санкциях – указ

11:55 02.11.2021
Разумков расценивает антирейтинг президента как оценку работы всей власти

Разумков расценивает антирейтинг президента как оценку работы всей власти

11:11 02.11.2021
Мировые лидеры договорились к 2030г решить проблему вырубки лесов

Мировые лидеры договорились к 2030г решить проблему вырубки лесов

03:36 02.11.2021
Зеленский обсудил вопросы военного сотрудничества с премьером Великобритании

Зеленский обсудил вопросы военного сотрудничества с премьером Великобритании

23:26 01.11.2021
Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

22:26 01.11.2021
Зеленский встретился с премьер-министром Греции

Зеленский встретился с премьер-министром Греции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Движение транспорта в центре Киева, где проходит протест против вакцинации, возобновлено

В Украине второй день подряд фиксируются одни из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире

Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

В Украине за сутки зафиксировано 23 393 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 11 937 человек, 720 умерло

Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада отказалась продлевать заседание до завершения рассмотрения "ресурсного" законопроекта

В Украине ожидается потепление, возможны туманы

Специальные рабгруппы с 1 ноября проверяют соблюдение противоэпидемических норм в "красных" регионах

Развернутый на Херсонщине мобильный госпиталь для COVID-пациентов заполнен на 50%

Движение транспорта в центре Киева, где проходит протест против вакцинации, возобновлено

"Укрзализныця" завершает модернизацию четвертого инклюзивного пригородного электропоезда

Резников придет на профильный комитет Рады - Безуглая

Протест антивакцинаторов в Киеве является насмешкой над врачами и родственниками умерших от коронавируса – Ляшко

Профильный комитет рекомендовал Раде уволить министра обороны Тарана

Около 42% не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать - ЮНИСЕФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА