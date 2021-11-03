"Укрзализныця" завершает модернизацию четвертого инклюзивного пригородного электропоезда

Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВРЗ) АО "Укрзализныця" (УЗ) завершает капитально-восстановительный ремонт с модернизацией пригородного электропоезда ЕР2 № 1232, вагоны которого будут приспособлены для маломобильных пассажиров; вскоре он выйдет на пригородные маршруты Львовской железной дороги.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, в главных вагонах этого электропоезда предусмотрены места для людей на колесных креслах, устанавливаются перила, пандусы и санузлы, входные двери с удобным электронным управлением, кнопки вызова поездной бригады. Для пассажиров с детьми обустраиваются пеленальные столики. Для людей с нарушениями зрения все указатели дублируются шрифтом Брайля, в тамбурах и на полу вагонов наносятся желтые ограничительные линии, внутренние входные двери вагонов окрашиваются в контрастный оранжевый цвет.

Кроме того, монтируется крепеж для перевозки велосипедов и лыжного снаряжения.

Всего в составе данного поезда десять вагонов.

Компания отмечает, что на модернизацию этого электропоезда УЗ направила около 72 млн грн, с которых ориентировочно 2 млн грн - на обустройство элементов безбарьерности.

Это четвертый поезд, который в 2021 году отремонтировали с учетом нужд маломобильных групп пассажиров. В целом с начала текущего года это уже десятый поезд, который капитально ремонтируется на Киевском электровагоноремонтном заводе.

По словам заместителя директора по производству КЭВРЗ Василия Минчуры, на сегодня все электропоезда, которые поступают на предприятие для проведения ремонта, модернизируются с учетом потребностей маломобильных пассажиров. И в каждом следующем поезде таких элементов доступности становится больше.

"Если в первом модернизированном электропоезде мы создали условия для удобной перевозки велотранспорта, во втором - обустроили пандусы и места для людей на колесных креслах, туалетные помещения и пеленальные столики, то уже в третьем — выполнили все эти элементы и добавили еще желтые полосы и информационные указатели , нанесенные шрифтом Брайля. Четвертый поезд, модернизация которого подходит к концу, уже будет иметь полный набор этих элементов и будет полностью доступен и для людей с инвалидностью, и для людей с нарушениями зрения, и для родителей с малолетними детьми, и для пассажиров, путешествующих с велосипедами и лыжами", – рассказал Минчура.

Он также сообщил, что в 2021 году завод планирует завершить проектирование пандусов для посадки и высадки пассажиров с низких платформ. По результатам проектирования будет принято решение о целесообразности их последующего использования.

На мощностях КЭВРЗ проходит также капитально-восстановительный ремонт с учетом требований безбарьерности еще четырех электропоездов: двух составов Донецкой железной дороги и по одному - Южной и Юго-Западной. Модернизацию этих поездов планируется завершить до конца 202 года.

Как сообщалось, "Укрзализныця" направила на инклюзивные пригородные поезда 158 млн грн.