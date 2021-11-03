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11:06 03.11.2021

Протест антивакцинаторов в Киеве является насмешкой над врачами и родственниками умерших от коронавируса – Ляшко

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Протест антивакцинаторов в Киеве является насмешкой над врачами и родственниками умерших от коронавируса – Ляшко

Акция протеста противников вакцинации, которая проходит в Киеве в среду, является насмешкой над медицинскими работниками и родственниками граждан, умерших от коронавируса, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Это (акция протеста против вакцинации – ИФ) насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID. В реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас. Не верьте фейкам. Не слушайте советов в соцсетях. Пользуйтесь только проверенной информацией", - заявил министр на брифинге в среду.

Он также призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщалось, в среду в центре Киева проходит акция протеста против вакцинации от COVID-19, участники которой перекрывают движение автотранспорта на улице Грушевского, а также на нескольких других центральных улицах столицы вблизи правительственного квартала.

Теги: #ляшко #вакцинация #протест #реакция
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