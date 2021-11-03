Около 42% не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать - ЮНИСЕФ

Около 42,3% еще не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать при определенных условиях, не хотят прививаться 54,6%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF).

Как сообщается в пресс-релизе фонда, по данным исследования, более всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить COVID-19 или осложнения от заболевания, а также то, что они не заразят других людей.

"Это действительно так, ведь вакцинированные люди в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые", - подчеркивают в ЮНИСЕФ.

Кроме того, согласно данным исследования, 65% граждан, которые вакцинировались, сделали это, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.

Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

В целом 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются с тем, что необходимо делать прививки от COVID-19.

"Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины. Почти четверть считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее одного процента людей. Те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.

В Фонде отметили, что, согласно результатам исследования, 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача по поводу вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались к совету врача вакцинироваться.

Более половины из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% врач не рекомендовал прививаться.

По состоянию на 3 ноября, в Украине более 10,683 млн человек уже получили хотя бы первую дозу, а 7,597 млн - две дозы.

Исследование проведено в сентябре-октябре 2021 года (до введения красных зон) исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке USAID и Всемирного банка.

Опрос проводился методом телефонных интервью. Было опрошено 2 006 человек старше 18 лет, во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляет взрослое население Украины и соответствует данным Госстата по состоянию на 1 января 2020 по полу, возрасту, размеру населенного пункта и макрорегиону.