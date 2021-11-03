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10:12 03.11.2021

Бывший полицейский стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

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Бывший полицейский стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Бывший сотрудник полиции Эрик Адамс во вторник победил на выборах мэра Нью-Йорка, сообщает издание The Hill.

Он стал вторым в истории афроамериканцем, ставшим мэром этого города.

"Сегодня мы празднуем, потому что завтра начнется реальная работа!" - написал новый мэр Нью-Йорка в своем Твиттере. Он поблагодарил за поддержку всех сторонников и волонтеров.

На выборах, прошедших в Нью-Йорке во вторник, представитель демократической партии США Адамс получил порядка 66% голосов. Его ближайшей преследователь из республиканской партии Кертис Слива получил лишь около 28% голосов. Это не стало сюрпризом, так как в Нью-Йорке в последние годы систематически голосуют за демократов.

По сообщениям The Hill, Адамс стал фаворитом на пост мэра Нью-Йорка в июле, когда сумел одержать победу на праймериз Демократической партии.

Действующий президент района Бруклин и бывший сенатор штата Адамс известен своей умеренной позицией. Также он проводил активную кампанию по расширению присутствия полиции в городе.

Адамс сменит на этом посту Билла де Блазио, который не смог баллотироваться связи с тем, что пробыл мэром два срока подряд - лимит для штата.

Де Блазио в период пандемии коронавируса утратил часть популярности: при нем в городе резко уменьшилось количество рабочих мест, выросли цены на жилье, усилились проблемы в работе общественного транспорта.

Теги: #мэр #нью_йорк #эрик_адамс
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