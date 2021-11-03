Группа компаний DIM присоединилась к развитию нового строительного проекта на Подоле

Группа компаний DIM присоединилась к развитию строительного проекта МФК бизнес-класса OLEGIVSKIY и будет отвечать за продажу и маркетинговое сопровождение многофункционального комплекса.

Как сообщили в пресс-службе компании, МФК бизнес-класса OLEGIVSKIY (ул. Олеговская, 36, прежнее название проекта "Тет-А-Тет") возводится на самой высокой точке горы Щекавица. Проект предполагает строительство дома клубного формата на 5-8 этажей на 218 квартир с развитой инфраструктурой и качественной придомовой территорией. Общая площадь здания - ориентировочно 12,3 тыс. кв. м, в том числе жилой 11,4 тыс. кв. м, нежилой - 815 кв. м.

"Подол - настоящее украшение и душа Киева, он впечатляет и вдохновляет, поэтому подход к реализации проектов на территории самого старого района города должен быть особенным и максимально продуманным. Команда проектировщиков из архбюро БИП-ПМ, возглавляемая архитектором Ольгой Бутенко, сделала все, чтобы БФК OLEGIVSKIY органично вписался в урбанистический ландшафт Подола", - сообщили в пресс-службе группы компаний DIM.

Проект будет реализован в стиле сдержанного модерна. Низкая переменная застройка и комбинированный фасад позволят зданию гармонично вписаться в окружающее пространство.

Как подчеркнули в DIM, при подготовке к реализации проекта были проведены ряд встреч с жителями окрестных домов по ул. Олеговской, по результатам которых подписаны меморандумы о сотрудничестве и взаимопомощи. Также был налажен диалог с соседней школой-интернатом №8 и достигнута договоренность о помощи в реконструкции верхней части здания и проведении ряда других важных для школы ремонтных работ.

Отдельное внимание уделено развитию инфраструктуры территории района и его озеленению. Речь о ремонте старых и прокладке новых подъездных путей, благоустройстве и обновлении общественных пространств и т.д. Общая сумма расходов составит более 12 млн. грн.

Заказчик проекта - ООО "Адаманс", генподрядчик – инженерно-строительная компания "Укрзабудова".

Основанная в 2014 году группа компаний DIM состоит из шести компаний, которые охватывают все стадии строительства.

На данный момент компания ввела в эксплуатацию 10 домов в 6 ЖК. На стадии строительства находится 7 жилых комплексов категории комфорт+ и бизнес-класса: "Новый Автограф", "Метрополис", "А136 Highlight Tower", Park Lake City, Lucky Land и др.