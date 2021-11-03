События

09:12 03.11.2021

Болгария возобновила транзит российского газа в Румынию, Сербию и Венгрию после аварии

1 мин читать
Болгария возобновила транзит российского газа в Румынию, Сербию и Венгрию после аварии

Поставки газа через Болгарию в Румынию, Сербию и Венгрию возобновлены после завершения восстановительных работ на газопроводе "Булгартрансгаза", сообщила газотранспортная организация.

Как сообщалось, авария произошла в ночь на понедельник.

Поставки российского газа в регион идут по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, затем через Турцию попадают в Болгарию, а затем распределяются в Грецию, Румынию, Сербию, Венгрию, Хорватию, Македонию, Боснию и Герцеговину.

Морской газопровод через Черное море "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м в 2020 году, в первый год своей работы, был загружен примерно на 43% - было транспортировано 13,51 млрд куб. м газа. В первом квартале 2021 года средняя загрузка выросла до 73%. В связи с введением дополнительных сухопутных мощностей на территории Европы - Болгарии, Сербии, Венгрии - в "Газпроме" ожидают дальнейшего роста объемов транспортировки.

Теги: #газ #болгария #транзит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 02.11.2021
Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах

Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах

18:53 02.11.2021
"Центрэнерго" будет работать на газе в случае необходимости и рассчитывает на ресурс "Нафтогаза" – глава набсовета

"Центрэнерго" будет работать на газе в случае необходимости и рассчитывает на ресурс "Нафтогаза" – глава набсовета

13:26 02.11.2021
"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

00:37 02.11.2021
Вице-премьер-министр Молдовы заявил, что переговоры о поставках газа с "Газпромом" были сложными, но конструктивными

Вице-премьер-министр Молдовы заявил, что переговоры о поставках газа с "Газпромом" были сложными, но конструктивными

14:09 01.11.2021
Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа - Кубилюс

Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа - Кубилюс

12:51 01.11.2021
Свидетельством отказа РФ от использования газа в качестве оружия будет перенос точек продажи газа на границу с Украиной – глава "Нафтогаза"

Свидетельством отказа РФ от использования газа в качестве оружия будет перенос точек продажи газа на границу с Украиной – глава "Нафтогаза"

00:38 31.10.2021
Байден обсудил с Меркель и Шольцем меры, лишающие РФ возможности манипулировать поставками газа - Белый дом

Байден обсудил с Меркель и Шольцем меры, лишающие РФ возможности манипулировать поставками газа - Белый дом

13:10 30.10.2021
Молдова в ноябре будет получать газ из РФ по цене $450 за 1 тыс. куб. м, заявили в Кишиневе

Молдова в ноябре будет получать газ из РФ по цене $450 за 1 тыс. куб. м, заявили в Кишиневе

10:23 30.10.2021
Молдова заключила с Газпромом 5-летний контракт по формуле от Кишинева - с частичной нефтяной привязкой

Молдова заключила с Газпромом 5-летний контракт по формуле от Кишинева - с частичной нефтяной привязкой

17:01 29.10.2021
В Госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергокризис в Европе

В Госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергокризис в Европе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 23 393 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 11 937 человек, 720 умерло

Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

Рада 3 ноября рассмотрит увольнение пяти министров – представитель правительства в Раде

Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны РФ - командующий Объединенными силами

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный Суд остановил рассмотрение дела по иску экс-главы КС Тупицкого

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 247,4 млн

В Украине за сутки зафиксировано 23 393 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 11 937 человек, 720 умерло

Китай заявил протест США в связи с лишением лицензии на деятельность американской дочерней структуры китайской China Telecom

На автозаправке WOG под Харьковом продолжается горение остатков газового конденсата

Лозунги не решат проблемы климата - ответ постпреда КНР на критику со стороны Байдена

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

3 ноября: Какой сегодня праздник

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения корононавируса внутри страны

Первый самолет с гуманитарным грузом приземлился в кабульском аэропорту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА