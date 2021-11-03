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08:36 03.11.2021

Верховный Суд остановил рассмотрение дела по иску экс-главы КС Тупицкого

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Верховный Суд остановил рассмотрение дела по иску экс-главы КС Тупицкого

Верховный Суд приостановил производство по делу по иску экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого об отмене указа президента Украины от 29.12.2020 г. № 607/2020, которым истец был отстранен от должности, сообщила народный депутат, представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря в телеграм-канале.

"Верховный Суд остановил рассмотрение дела в соответствии со статьей 236 КАС Украины - в связи с открытием Конституционным Судом производства по конституционному представлению народных депутатов, в котором обжалована конституционность этого указа президента Украины", - говорится в сообщении.

Она отметила, что это конституционное представление было подано в Конституционный Суд еще в апреле этого года, а производство открыто только 2 недели назад.

Ранее Верховный Суд остановил производство также и по другому делу по иску Тупицкого, в котором был обжалован другой указ президента Украины от 26.02.2021 № 79/2021, которым продлевался срок отстранения истца от должности судьи КСУ.

Таким образом, теперь решение вопроса о правомерности отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ будет зависеть от позиции Конституционного Суда.

Теги: #тупицкий #суд
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