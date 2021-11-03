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08:22 03.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 247,4 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 247,4 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 247 млн 447 тыс. 923, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 11 тыс. 786 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 140 тыс. 509 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 748 тыс. 173.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 296 тыс. 238. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 458 тыс. 880 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 821 тыс. 124 заболевших, из них умерло 608 тыс. 71 человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 645,1. В США на 1 млн жителей скончался 2 тыс. 305 человек, в Индии - 328, Бразилии - 2 тыс. 834.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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