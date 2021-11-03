В Украине за сутки зафиксировано 23 393 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 11 937 человек, 720 умерло

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 23 393 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 937 человек, 720 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За весь период вакцинальной кампании проведено более 18 миллионов прививок! За сутки 2 ноября в Украине: зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1406, медработников – 421); 310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано –5 935 человек; летальных исходов – 720; выздоровели– 111 937 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 979 086 человек; выздоровело – 2 466 674 человека; летальных случаев – 69 447.

С начала вакцинальной кампании привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 279 337 прививок.