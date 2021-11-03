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07:40 03.11.2021

Китай заявил протест США в связи с лишением лицензии на деятельность американской дочерней структуры китайской China Telecom

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Китай заявил протест США в связи с лишением лицензии на деятельность американской дочерней структуры китайской China Telecom

Китай заявил решительный протест в связи с решением Федеральной комиссии по связи (FCC) США об отзыве лицензии на работу в стране крупнейшей дочерней компании китайского оператора связи China Telecom Corp.

"В последние годы Соединенные Штаты неоднократно вводили санкции против китайских компаний по соображениям национальной безопасности, полностью игнорируя факты", - говорится в заявлении министерства промышленности и информатизации КНР.

В нем отмечается: "Это является примером необоснованного подавления китайских предприятий путем злоупотребления государственной властью и серьезного нарушения международных экономических и торговых правил".

Решение США означает, что China Telecom Americas должна прекратить предоставление услуг в Соединенных Штатах в течение 60 дней.

В мае 2019 года FCC единогласно проголосовала за то, чтобы отказать другой государственной китайской телекоммуникационной компании China Mobile в праве предоставлять услуги в США.

Как сообщалось, FCC обосновала свое решение об отзыве лицензии соображениями государственной безопасности, а также тем, что китайская компания "используется, контролируется и находится под влиянием правительства КНР".

Теги: #сша #протест #китай #решение
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