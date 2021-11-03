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07:25 03.11.2021

На автозаправке WOG под Харьковом продолжается горение остатков газового конденсата

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На автозаправке WOG под Харьковом продолжается горение остатков газового конденсата

На АЗС вблизи WOG пос. Рай-Еленовка, где утром 28 октября произошел взрыв, продолжается горение остатков газового конденсата.

"По состоянию на 7 ч. 3 ноября на территории АЗС WOG вблизи пос. Рай-Еленовка Холодногорского района из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата… Для дежурства привлечены 4 человека и 1 единица техники ГСЧС ", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщалось, 28 октября в 4:31 на автодороге "Киев – Харьков - Довжанский", вблизи пос. Рай-Еленовка на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовика. В 5:48 пожарные локализовали пожар на площади 250 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

По информации WOG, взрыв и дальнейший пожар на АЗС произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку станции

Теги: #взрыв #заправка #пожар
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