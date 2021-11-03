С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

При этом, за прошедшие сутки, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Отмечается, что в направлении Павлополя и Новозванки противник открывал огонь из стрелкового оружия. У Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Новолуганского русские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.