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05:18 03.11.2021

В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

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В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

Применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщают американские СМИ.

Директор CDC Рошель Валенски поздно вечером во вторник официально подписала рекомендацию консультантов агентства по вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Ранее все 14 членов экспертной группы CDC проголосовали за рекомендацию по вакцинации детей.

Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года.

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели.

Дозы вакцины для детей будут поставляться в разных упаковках и вводиться с помощью специальных детских игл.

Согласно данным CDC, 1,9 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет имели COVID-19.

При этом исследователи не обнаружили повышенного риска развития сердечного миокардита в результате вакцинации.

По словам экспертов, те, кто не вакцинирован, подвергаются более высокому риску заражения COVID-19.

"А заражение COVID намного опаснее для сердца", - сказал и ведущий детский кардиолог Мэтью Остер.

Ранее экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет одобрило Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA).

Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы в результате продолжающегося исследования 4,7 тыс. детей в Соединенных Штатах, Финляндии, Польше и Испании.

Теги: #дети #сша #вакцинация #коронавирус
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