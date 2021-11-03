События

05:12 03.11.2021

В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19

2 мин читать
В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19

В настоящее время в Гданьске (Польша) проводятся испытания на мышах украинской вакцины от коронавируса, сообщает издание Радио "Свобода".

"Украинская вакцина на дрожжах от COVID-19, разработанная учеными Института биологии клеток НАН Украины во Львове, проходит тестирование на мышах в польском институте в Гданьске на иммуногенность. Предстоит исследование еще на трансгенных мышах в Кракове", - сообщает издание.

Отмечается, что в сентябре прошлого года Институт биологии клеток НАН Украины во Львове получил грант около 10 миллионов гривен на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Львовские биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей. Проект, рассчитанный на полтора года, на стадии завершения. Исследования проводятся в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но, дополнительно, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, гуманизированных, модифицирующих белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", - цитируеи СМИ руководителя Института биологии клеток во Львове Андрея Сибирного.

При этом академик добавил, что результат будет известен через две-три недели, после чего испытания проведут на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинский фонд исследований профинансировал на конкурсной основе разработку двух вакцин от COVID-19, третью разработку финансирует бизнес. Замминистра уточнил, что фонд финансирует разработки Института биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный. Вторая вакцина, по словам Ляшко, разрабатывается в Институте биохимии им.Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко. Третья вакцина - это разработка Михаила Фаворова и компании "Диапроф-Мед", которую не финансирует государство.

Теги: #тестирование #вакцина #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:41 29.10.2021
Парламент Польши одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

Парламент Польши одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

16:18 28.10.2021
МИД Польши продлил контракт с визовым оператором в Украине

МИД Польши продлил контракт с визовым оператором в Украине

06:34 28.10.2021
На Волыни задержали 3 украинцев, которые пытались попасть в Польшу, используя поддельные COVID-сертификаты

На Волыни задержали 3 украинцев, которые пытались попасть в Польшу, используя поддельные COVID-сертификаты

22:07 27.10.2021
Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna

Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna

10:36 27.10.2021
Украина предложила Польше провести независимый аудит работы пунктов пропуска на границе

Украина предложила Польше провести независимый аудит работы пунктов пропуска на границе

23:47 26.10.2021
Вице-премьер Польши предлагает усилить армию, чтобы противостоять "имперским амбициям России" и другим проблемам

Вице-премьер Польши предлагает усилить армию, чтобы противостоять "имперским амбициям России" и другим проблемам

15:37 26.10.2021
Украина рассчитывает на взаимодействие с Польшей при ее председательствовании в ОБСЕ в 2022 году – Стефанчук

Украина рассчитывает на взаимодействие с Польшей при ее председательствовании в ОБСЕ в 2022 году – Стефанчук

22:43 25.10.2021
Европейский регулятор разрешил делать третью дозу вакцины Spikevax от COVID-19

Европейский регулятор разрешил делать третью дозу вакцины Spikevax от COVID-19

21:27 25.10.2021
Молдова заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

Молдова заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

18:24 25.10.2021
Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет

Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

Рада 3 ноября рассмотрит увольнение пяти министров – представитель правительства в Раде

Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны РФ - командующий Объединенными силами

Министр обороны Таран подал заявление об отставке – представитель правительства в Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

Первый самолет с гуманитарным грузом приземлился в кабульском аэропорту

В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

США лишают Эфиопию привилегированного торгового статуса в связи с нарушением прав человека

В австрийской армии служебных собак тренируют определять коронавирус

Харьковчанин заказал отравление пожилого человека, чтобы завладеть его квартирой

Личный врач Саакашвили обеспокоен состоянием его здоровья - он стал слабее, давление скачет

Ковидный сертификат в "Дие" доступен для украинцев с паспортом старого образца

Дело о нападении в Укрэксимбанке пошло в суд без ключевых доказательств – адвокат

В Facebook откажутся от системы распознавания лиц

Ряд мер по сдерживанию коронавируса вновь вводят в Нидерландах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА