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03:08 03.11.2021

Харьковчанин заказал отравление пожилого человека, чтобы завладеть его квартирой

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Харьковчанин заказал отравление пожилого человека, чтобы завладеть его квартирой

Харьковская полиция предотвратила заказное убийство 64-летнего мужчины.

"Злоумышленники планировали разделаться с 64-летним гражданином, чтобы завладеть его квартирой... В ходе проведения полицейской спецоперации были задержаны двое граждан и спасена жизнь потерпевшего", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, убийство 64-летнего владельца квартиры, на которую был оформлен договор пожизненного содержания, заказал родной брат сиделки. Он нашел человека, который согласился совершить убийство. Они планировали отравить владельца квартиры во время совместного застолья.

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления. Действия заказчика квалифицированы по ч. 3 ст. 15, о.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, исполнителя – ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права внесения залога. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Теги: #заказное_убийство #харьков
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