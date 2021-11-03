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02:02 03.11.2021

Личный врач Саакашвили обеспокоен состоянием его здоровья - он стал слабее, давление скачет

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Личный врач Саакашвили обеспокоен состоянием его здоровья - он стал слабее, давление скачет

Личный врач продолжающего уже 33 дня голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе обеспокоен состоянием его здоровья.

"Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", - сказал он вечером во вторник журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.

По его словам, Саакашвили сначала отказался от тестов, но позже согласился.

"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", - сказал Кипшидзе.

Теги: #врач #саакашвили #состояние
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