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22:21 02.11.2021

В Facebook откажутся от системы распознавания лиц

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В Facebook откажутся от системы распознавания лиц

Компания Meta отключит в социальной сети Facebook систему распознавания лиц в рамках мер по ограничению использования этой функции и в других сервисах компании, заявил во вторник глава отдела искусственного интеллекта Facebook Джером Пезенти.

"В ближайшие недели мы отменим систему распознавания лиц в Facebook в рамках общекорпоративной меры, направленной на ограничение использования распознавания лиц в наших продуктах", - говорится в заявлении Пезенти, опубликованном на сайте блога Meta.

По его словам, такое решение приняли из-за "большой обеспокоенности по поводу места технологии распознавания лиц в обществе".

"Случаи, когда распознавание лиц может быть полезным, необходимо сопоставить с растущими опасениями по поводу использования этой технологии в целом. Место технологии распознавания лиц в обществе вызывает много опасений, и регулирующие органы все еще разрабатывают четкий набор правил по ее использованию", - отметил Пезенти.

"В условиях сохраняющейся неопределенности мы считаем целесообразным ограничить использование распознавания лиц", - добавил он.

Как говорится в публикации, в соответствии с этим изменением люди, которые активизировали в настройках систему распознавания лиц, больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и видео. В компании пообещали также удалить шаблон распознавания лиц, используемый для их идентификации.

В заявлении подчеркивается, что в результате выведения из строя системы распознавания лиц удалят более миллиарда индивидуальных шаблонов распознавания лиц пользователей.

Более того, изменение повлияет на автоматический альтернативный текст (AAT) - функцию, которая создает описание изображений для слепых и слабовидящих людей. После отключения системы распознавания лиц описания фотографий при помощи AAT больше не будут включать имена людей, узнаваемых на фотографиях.

Как говорится в сообщении справочного центра Facebook, в случае, если пользователь включил функцию распознавания лиц, соцсеть использует шаблон для распознавания его лица для того, чтобы находить фото и видео с изображением пользователя, чтобы помогать ему "просматривать контент или делиться им, предлагать метки, показывать более актуальные материалы и рекомендовать различные функции". Как сообщают в соцсети, эту функцию используют также для защиты аккаунта пользователей от попыток третьих лиц выдать себя за других и от "прочих способов неправомерного использования личности" человека.

В конце октября компанию Facebook Inc. переименовали в Meta. Она является материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

Теги: #лица #распознавание #facebook #отключение
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