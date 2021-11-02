Правоохранители закрыли производство против ветерана АТО, который в мае смертельно ранил одного из нападавших на его дом парней

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного, который в мае 2021 года нанес смертельное ножевое ранение одному из шести парней, которые пытались влезть к нему в дом.

Как сообщил адвокат Пекельного Андрей Федур в фейсбуке во вторник, следствие установило, что ветеран действовал полностью правомерно и в рамках необходимой самообороны.

"Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку, а прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение из собранных доказательств. Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей", - подчеркнул адвокат.

Он добавил, что право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека, защищенным Конституцией Украины и Уголовным кодексом. "Свои права нужно защищать", - резюмировал Федур.

Как сообщалось, 2 мая 2021 года в селе Глещава (Тернопольская обл.) 24-летний экс-военнослужащий Андрей Пекельный, защищая себя и свою мать от шестерых сверстников, которые пытались попасть к ним в дом, смертельно ранил одного из нападавших.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из соседнего села. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это им не понравилось, и они решили разобраться с местным жителем. "Последний, чтобы избежать драки, бежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с мужчиной была его мама. Он испугался за нее", - сообщили тогда правоохранители.

По информации местной полиции, молодой человек позвонил на линии "102" и после этого сразу вышел к нападавшим с ножом.

"Когда началась толкотня, он случайно ударил ножом одного из нападавших". По информации полиции, ранение оказалось смертельным. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

"Подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки… он был трезв. Молодому человеку объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие", - сообщали в полиции Тернопольской области.

Позже, бывший в то время министром внутренних дел Украины, Арсен Аваков назвал преждевременным и необоснованным подозрение 24-летнему ветерану антитеррористической операции, который смертельно ранил одного из нападавших на его дом в Тернопольской области.

"Следствие по делу о нападении пятерых нетрезвых молодых людей на дом ветерана АТО будет передано в ГСУ (Главное следственное управление – ИФ) Нацполиции", - сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины со ссылкой на слова Авакова.

"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений", - подчеркнул чиновник.

Он также заявил, что "жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее", однако уточнил, что право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случаев превышения мер необходимой самообороны, гарантировано законом.

Позже стало известно, что Пекельный не планировал наносить нападавшим смертельные раны – он планировал "всего лишь припугнуть" нападавших ножом.