По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

Министерство обороны Украины внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с Российской Федерацией и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, по данным Главного управления разведки МО по состоянию на начало ноября 2021 года вблизи украинской границы и на временно оккупированных Россией территориях была сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.

"В её состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границ Украины командованием ВС РФ была проведена серия широкомасштабных командно-штабных учений.

"К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41 армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной", - подчеркивают в Минобороны.

Там добавляют, что Россия периодически "прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства".