3 ноября: Какой сегодня праздник

3 ноября в Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск, отмечается Всемирный день сэндвича и день домохозяйки, в Японии – день культуры, на Мальдивах – день победы, а в Панаме – День независимости. А еще в этот день на экраны впервые вышел самый знаменитый монстр в мировой истории – Годзилла.

Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Ежегодно, 3 ноября, в Украине отмечается День инженерных войск. Праздник утвержден Указом Президента 27 октября 1999 года в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины. Ежегодно инженерные войска привлекаются к ликвидации последствий стихийных бедствий, в частности, наводнений в западных регионах Украины, защиты мостов и гидротехнических сооружений во время ледохода, проведении спасательных работ.

Для Украины в этот день очень важно поздравить представителей инженерных войск. Ведь они являются единственными в своем роде, для которых война не заканчивается никогда. Именно инженерные войска с первых дней трагедии на ЧАЭС, начали выполнять неотложные работы, направленные на ликвидацию последствий этой глобальной катастрофы.

Также сегодня у военных еще один праздник – День ракетных войск и артиллерии. Профессиональный военный праздник украинских ракетчиков и артиллеристов приурочен ко дню, в который в годы Второй Мировой войны, 3 ноября 1943 года, при высокой плотности артиллерии на участке прорыва обороны противника, была начата операция по освобождению столицы Украины – города Киева. Он отмечается на основании Указа Президента от 31-го октября 1997 года.

В Японии в этот день отмечают государственный праздник День культуры или Бунка-но хи. Изначально в этот день отмечался день рождения императора Мэйдзи, который к 1912 году сделал из технологически отсталой феодальной страны одну из сильнейших держав мира. Однако после войны связь этого праздника с личностью императора стала постепенно уменьшаться. И сегодня в этот день в Японии проходят традиционные художественные выставки, представления и парады. Также открыты двери всех музеев.

День Победы отмечают на Мальдивах. В этот день в 1988 году группа террористов из Шри-Ланки, сторонников экс-президента Ибрагима Насира, попыталась свергнуть официальное правительство государства. Однако попытка обернулась провалом.

3 ноября во многих странах мира отмечают День сэндвича. Всемирно известный бутерброд из начинки между двумя поджаренными кусочками хлеба получил свое имя в честь Первого лорда Адмиралтейства Джона Монтегю, графа Сэндвича. Злые языки говорят, что лорд был заядлым картежником, настолько азартным, что не мог оторваться от игры, даже чтобы поесть. Поэтому и попросил однажды слугу положить ему холодное мясо между двух кусочков поджаренного хлеба, чтобы можно было "есть без ножа и вилки". Другие игроки попросили "то же, что и Сэндвичу". Так фамилия и "приросла" к закуске.

В 1954 году в Японии состоялась премьера фильма "Годзилла" японского режиссера Исиро Хонда. Сегодня этот персонаж является главным героем около трех десятков кинокартин только японского производства. Первый Годзилла, проснувшийся из анабиоза после испытаний водородной бомбы и вследствие этого мутировавший, был монстром, который рушил все вокруг себя. Однако постепенно персонаж перестал быть однозначно отрицательным. Окончательно Годзиллу-разрушителя в Годзиллу-спасителя превратили в Голливуде.

В 1957 году с космодрома Байконур на советском космическом корабле Спутник-2 в космос была запущена первая в мире собака – Лайка. Благодаря датчикам, прикрепленным к телу животного, специалисты установили, что собака совершила четыре витка вокруг земли, но после, к сожалению, умерла от перегрева.

Международный день косплея отмечается ежегодно 3 ноября. Косплей, сокращение от английского costume play – "костюмированная игра" – это популярное хобби, которое заключается в переодевании в костюмы и передаче характера или мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Как правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа.

В православной церкви сегодня почитается память преподобного Илариона Великого. Иларион Великий жил в III-IV вв. на территории Палестины. Он сначала постигал науки в Александрии, а затем вернулся на родину и решил пойти к отшельникам, которые проживали неподалеку от Газы. Именно Илариона Великого считают основателем первых монастырей в Палестине. Он активно занимался проповедничеством, а в конце своей жизни решил отправиться в Египет, где и умер после того, как поклонился могиле Антония Великого. Умер Иларион на острове Кипр, причем, предсказал свою смерть задолго до того, как она пришла.

Приметы:

Если на Илариона выпал снег, значит следующий год будет урожайным.

Если дым идет вверх, значит погода будет ясной и солнечной.

Если закат красный, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороз и ясную погоду.

Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.