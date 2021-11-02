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19:00 02.11.2021

Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны РФ - командующий Объединенными силами

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Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны РФ - командующий Объединенными силами

Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны России, заявил командующий Объединенными силами – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

"Мы прекрасно понимаем, кто есть перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем контр-наступательную операцию", - сказал Павлюк в интервью, опубликованном на странице Украинского центра безопасности и сотрудничества в YouTube во вторник.

Он заверил, что украинские войска к этому готовы.

"Например, брать ситуацию 8 сентября, когда россияне были близки к границе, собрали людей для празднования мероприятий, своих соответствующих годовщин. В это время начали обстреливать сначала свои позиции, затем позиции наших войск, поставив пушки за людьми и дожидаясь нашего ответа. Сами понимаете для чего это было создано, для того чтобы потом показав эту картинку с другой стороны, спровоцировать соответствующий конфликт. Благодаря профессиональным действиям наших военных, которые отслеживают ситуацию, понимают, не поддались этой провокации", - пояснил Павлюк.

Командующий Объединенными силами заверил, что на данный момент Украина соблюдает перемирие, которое было достигнуто между правительством Украины и правительством РФ.

"Я не считаю представителей ОРДЛО самостоятельной единицей, которая имеет свое мнение. Это обычные марионетки, которые просто исполняют прихоти Кремля. Продолжаются провокации, провокации, действующие по указанию российских кураторов для того, чтобы максимально нанести поражение нашему личному составу, для того чтобы подорвать моральный дух, подорвать дух общества. Это все одна цель – максимально снизить потенциал Украины и вынудить сесть за стол переговоров на условиях России", - указал он.

По словам Павлюка, кроме этого, создаются такие провокации, чтобы украинскую армию обвинить в том, что это она начинает стрельбу, провокации.

"Но у нас достаточно профессиональные военные, мы достойно отвечаем, держим свои позиции, выполняя все договоренности. К сожалению, та сторона ничем себя не обязывает. Так продолжается уже восьмой год. Но мы выстоим сколько это потребуется", - подчеркнул он.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9ftybegB9C4&feature=emb_logo

Теги: #всу #боевая_готовность #оос
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