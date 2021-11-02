Возможность начала прямых авиарейсов из Черновцов в Израиль и проведение региональных бизнес-мероприятий по презентации в Израиле экономического и инвестиционного потенциала Буковины стали предметом онлайн встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с мэром Черновцов Романом Кличуком. Об этом Посольство Украины в Израиле сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и Израилем на региональном уровне в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Собеседники достигли договорённости проработать вопрос о возможности начала прямых рейсов из Черновцов в Израиль. Взаимный интерес вызвала идея организации региональных бизнес-мероприятий (бизнес-форумы, конференции, семинары и т.п.) по презентации в Израиле экономического и инвестиционного потенциала Буковины и соседних с ней областей», - говорится в сообщении.

В ходе беседы также были определены направления двустороннего сотрудничества в сфере образования, культуры, медицинского туризма.

«По итогам встречи «Буковинский Клинический Онкологический Центр» приглашён к участию в международной онлайн-конференции «Онкология 2021: опыт и достижения» организованной израильскими партнёрами Посольства, запланированной на 3 ноября», - отмечает Посольство.