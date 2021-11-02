События

18:27 02.11.2021

Буковина заинтересована в презентации экономического и инвестиционного потенциала в Израиле - Посольство Украины

1 мин читать

Возможность начала прямых авиарейсов из Черновцов в Израиль и проведение региональных бизнес-мероприятий по презентации в Израиле экономического и инвестиционного потенциала Буковины стали предметом онлайн встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с мэром Черновцов Романом Кличуком. Об этом Посольство Украины в Израиле сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и Израилем на региональном уровне в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Собеседники достигли договорённости проработать вопрос о возможности начала прямых рейсов из Черновцов в Израиль. Взаимный интерес вызвала идея организации региональных бизнес-мероприятий (бизнес-форумы, конференции, семинары и т.п.) по презентации в Израиле экономического и инвестиционного потенциала Буковины и соседних с ней областей», - говорится в сообщении.

В ходе беседы также были определены направления двустороннего сотрудничества в сфере образования, культуры, медицинского туризма.

«По итогам встречи «Буковинский Клинический Онкологический Центр» приглашён к участию в международной онлайн-конференции «Онкология 2021: опыт и достижения» организованной израильскими партнёрами Посольства, запланированной на 3 ноября», - отмечает Посольство.

 

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада 3 ноября рассмотрит увольнение пяти министров – представитель правительства в Раде

Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны РФ - командующий Объединенными силами

Министр обороны Таран подал заявление об отставке – представитель правительства в Раде

Допуск в помещения ВР с середины ноября - только по предъявлению COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус

Зеленский обсудил военно-оборонное сотрудничество Киева и Вашингтона с госсекретарем США Блинкеном

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла в целом законопроект, позволяющий экстренное медприменение лекарств для терапии COVID-19

Меркель объявила о возможных серьезных ограничениях для не привитых граждан ФРГ - СМИ

Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах

Акции протеста у Руставской тюрьмы будут постоянными, заявляют сторонники Саакашвили

Рада 3 ноября рассмотрит увольнение пяти министров – представитель правительства в Раде

Украина готова к эскалации и новому витку боевых действий со стороны РФ - командующий Объединенными силами

Министр обороны Таран подал заявление об отставке – представитель правительства в Раде

Рада намерена усилить ответственность за подделку документов о вакцинации

Допуск в помещения ВР с середины ноября - только по предъявлению COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус

Офис защиты бизнеса при МВД нарабатывает законодательные новации для предотвращения злоупотреблений со стороны правоохранителей - Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА