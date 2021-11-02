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18:00 02.11.2021

Допуск в помещения ВР с середины ноября - только по предъявлению COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус

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Допуск в помещения ВР с середины ноября - только по предъявлению COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус

Верховная Рада приняла постановление, согласно которому не позднее середины ноября в помещения парламента будут допускать людей только по предъявлению документов, подтверждающих вакцинацию или выздоровление от коронавирусной болезни COVID-19, или же отрицательный результат ПЦР-теста.

Принятие в целом соответствующего проекта постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) поддержали 279 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании во вторник.

Документ предлагает установить, что на период действия карантина допуск в помещение административных зданий парламента народных депутатов, работников аппарата Рады, помощников-консультантов нардепов, работников государственных предприятий и учреждений, обеспечивающих деятельность парламента, а также посетителей и представителей СМИ будут допускать в помещение административных зданий Рады только при наличии документа (сертификата), подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин или отрицательного результата ПЦР (или антиген-теста на COVID-19), или справки о выздоровлении лица от коронавирусной болезни не более чем за полгода до ее предъявления.

Все эти документы при входе в Раду должны будут предъявить совершеннолетние люди, в то же время лицам от семи лет достаточно иметь негативный результат ПЦР-теста или справки о выздоровлении.

При этом постановление предусматривает оборудование постов охраны, через которые осуществляется допуск лиц в админздания Рады, соответствующими техническими средствами.

Вместе с тем в украинском парламенте обустроят пункты вакцинации против COVID-19, где желающие смогут привиться на неделях, отведенных для работы Рады в пленарном режиме.

Принятое постановление должно вступить в силу не позднее 15 ноября 2021 года. До этого аппарат парламента обязуется проинформировать посетителей о дополнительных условиях допуска в админинздания, сооружения и служебные помещения Рады, а также подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых и распорядительных актов.

Теги: #коронавирус #сертификат #рада
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