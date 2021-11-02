Офис защиты бизнеса при МВД нарабатывает законодательные новации для предотвращения злоупотреблений со стороны правоохранителей - Геращенко

Офис защиты бизнеса при Министерстве внутренних дел Украины работает над усовершенствованием законодательства для предотвращения злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и занимается вопросами детенизации бизнеса, заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Цель, которую поставил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский перед Офисом защиты бизнеса – сделать так, чтобы закон защищался, а не нарушался", - сказал Геращенко во вторник в ходе онлайн-дискуссии "Выступая за верховенство права в Украине. Пора действовать", организованной Американской торговой палатой в Украине совместно с Торговой палатой США.

Геращенко отметил: "К сожалению, до сих пор правоохранители расценивают бизнес как таких себе "дойных коров", которых надо загнать, получить с них деньги. Так не может быть, потому что Украина тогда не сможет развиваться".

"Есть определенные позитивные изменения в Генеральной прокуратуре Украины, где уже полтора года как создан Офис по защите бизнеса, есть Офис противодействия рейдерству Минюста, с которым мы сотрудничаем и готовим заседание, чтобы закрыть "дырки" в законодательстве, которые до сих пор разрешают, к сожалению, незаконный захват чужой собственности", - рассказал Геращенко.

Поясняя, чем конкретно занимается Офис защиты бизнеса при МВД, советник министра, сказал: "Мы работаем по двум направлениям в Офисе защиты бизнеса. Первое направление – это решение конкретных вопросов, конкретных кейсов. Второе – это обобщение опыта для усовершенствования законодательства, чтобы сделать невозможным злоупотребление со стороны правоохранительных органов. Еще одно направление – вопрос детенизации бизнеса. Это защита прав легальных производителей алкоголя, табака, топлива".

Как подчеркнул советник министра, на этих трех рынках, по мнению экспертов, около 45 млн грн "находится в тени, идет правоохранителям на взятки, криминалитету, а государство не получает средства".