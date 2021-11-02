Зеленский обсудил военно-оборонное сотрудничество Киева и Вашингтона с госсекретарем США Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатической конференции в Глазго обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном вопросы военно-оборонного сотрудничества между странами.

"На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимались вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", - написал Зеленский в твиттере во вторник.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, а также приветствуют прогресс Киева в проведении реформ и решительную настроенность на их воплощение.