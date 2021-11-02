Фигурант дела о незаконном завладении землей в Одессе Галантерник объявлен в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника, который подозревается в причастности к делу о незаконном завладении землей территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов.

Как указывается в обнародованной в розыскных учетах Министерства внутренних дел Украины карте, Галантерник исчез 21 августа 2021 года в Харькове. Он подозревается по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 2 июля 2020 года в рамках расследования по делу о незаконной схеме присвоения имущества города Одессы были проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к схеме.

В начале октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику. Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным НАБУ, 10 являются членами преступной организации, а остальные – соучастниками совершения преступлений.

"Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей… для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн", - сообщило НАБУ.