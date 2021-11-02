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14:15 02.11.2021

Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере, уверены в Минобороны

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Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере, уверены в Минобороны

Украина в настоящее время не проигрывает информационную войну России, считает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Украина сегодня не проигрывает информационную войну Российской Федерации. Это было вчера. Сегодня ситуация изменилась. За годы войны и основательной специальной работы в сфере стратегических коммуникаций мы научились воевать с агрессором в информационной сфере. Мы сегодня являемся экспертами по информационным технологиям Российской Федерации и делимся этими наработками с нашими коллегами из других стран. Многим из них необходимы такие знания, поскольку не только Украина страдает от российского вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику", - рассказала Маляр на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, информационное воздействие и многолетние информационные операции со стороны России продолжаются с 1991 года, часть из них была "успешной", что, к примеру, позволило в 2014 году осуществить агрессию на территории полуострова Крым.

"Сегодня ситуация изменилась. Сегодня Украина сильна в информационной сфере. Доказательством служат опросы - сколько наших граждан поддерживают вступление Украины в НАТО. И вы увидите, что эта кривая с 2014 года резко выросла и с тех пор не падает. Это означает, что российское информационное оружие, которое присутствует в нашем информационном пространстве, которое мы постоянно видим и слышим, не достигает своей цели", - сказала Маляр.

В качестве других доказательств заместитель министра обороны привела неспадающий рост доверия украинских граждан к действиям Вооруженных сил на востоке страны, а также отношение большинства украинцев к событиям в Крыму и на Донбассе как к российской агрессии.

"Российская Федерация хочет воздействовать на отношение украинских граждан к событиям в Крыму и на востоке. Они хотят нас переубедить в том, что их там нет и что это не война. Но и эта цель недостижима, потому что, несмотря на информационную агрессию, 71% украинцев как считали, что у нас идет война с РФ, так и продолжает считать именно так", - добавила она.

Теги: #минобороны #маляр #информвойна
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