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12:56 02.11.2021

Болельщики будут допускаться на матч "Динамо Киев" – "Барселона" на НСК "Олимпийский" только при наличии Covid-документов – Поворозник

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Болельщики будут допускаться на матч "Динамо Киев" – "Барселона" на НСК "Олимпийский" только при наличии Covid-документов – Поворозник

Для прохода на матч "Динамо Киев" – "Барселона", который состоится 2 ноября на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве, болельщики должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или другие Covid-документы, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Относительно проведения этого мероприятия (футбольного матча – ИФ) напоминаю, что согласно постановлению Кабинета Министров №1236 от 9 декабря 2020 года, проведение массовых мероприятий в "красной" зоне разрешается при наличии у всех участников мероприятия "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа или документа о выздоровлении", - написал Поворозник в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, "Динамо Киев" и "Барселона" 2 ноября проведут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022.

 

Теги: #киев #коронавирус #футбол
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