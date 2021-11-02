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12:23 02.11.2021

Более 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий поступили в украинские ВУЗы в 2021 году - Шкарлет

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Более 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий поступили в украинские ВУЗы в 2021 году - Шкарлет

В высшие учебные заведения Украины в 2021 году поступили 2083 человека с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"С начала работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" в два раза увеличилось количество поступающих с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования. Если, например, в 2016 году было зачислено 1008 студентов, то уже в 2021 году мы имеем 2083 студента", - сказал Шкарлет на онлайн-брифинге во вторник.

Он заявил, что интеграция молодежи с временно оккупированных территорий в Украину является одним из наиболее приоритетных заданий для Министерства образования и науки Украины.

"И именно поэтому для обеспечения доступа к украинскому образованию лицам с временно оккупированных территорий у нас начиная с 2016 года функционируют центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", - добавил он.

Министр отметил, что по результатам вступления в 2021 году наиболее привлекательными для поступающих через образовательные центры "Донбасс-Украина" стали Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (152 человека), Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"(124 человека), Харьковский национальный университет имени Каразина (91 человек), государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко" (89 человек), Горловский институт иностранных языков государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет" (85 человек).

Шкарлет указал, что наиболее привлекательными для поступающих с Донбасса стали такие специальности как право (111 человек), менеджмент (86 человек), медицина (79 человек), компьютерные науки (77 человек), инженерия программного обеспечения (73 человека).

В то же время в пятерку учреждений высшего образования по зачислению поступающих через образовательные центры "Крым-Украина" попали Таврический национальный университет имени Вернадского (49 человек), Херсонский государственный аграрно-экономический университет (37 человек), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (34 человека), Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (21 человек), Национальный медицинский университет имени Богомольца (12 человек). Наиболее привлекательными специальностями для поступающих из Крыма стали компьютерные науки (21 человек), менеджмент (18 человек), медицина (18 человек), инженерия программного обеспечения (18 человек) и право (15 человек).

Теги: #крым #шкарлет #минобразования #донбасс
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