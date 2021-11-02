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12:15 02.11.2021

Зеленский ввел в действие четыре решения СНБО о санкциях – указ

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Зеленский ввел в действие четыре решения СНБО о санкциях – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных, в частности, к организации голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации и нарушению прав человека на территории временно оккупированного полуострова Крым.

Четыре соответствующих указа №№556/2021-559/2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября опубликованы на официальном сайте главы государства. К ним прилагаются списки физических (всего 141) и юридических (всего 49) лиц, в отношении которых ввели санкции.

Указом №556/2021 введены трехлетние санкции против девяти физлиц. В их числе председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко, секретарь комиссии Екатерина Пыркова, начальник Управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонид Михайлюк, глава "Заксобрания" Севастополя Владимир Немцев, врио "губернатора" Севастополя Михаил Разожаев, включенные в санкционный список США и ЕС за проведение незаконных выборов в оккупированном Крыму. Также в списке - бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин и глава российского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

Этим же указом введены санкции против 42 зарегистрированных в РФ юридических лиц, включая группу ЭйБи, ООО "Глобал-Инвест", ООО "Студия Союз", АО "Судостроительный завод "Море", ООО "Севастопольское предприятие "Эра", регистратора доменных имен reg.ru, Главное управление государственной экспертизы, авиакомпанию "Хорс" и другие.

Указом №557/2021 введены санкции сроком на 10 лет против 121 гражданина Украины, жителя Крыма, которые были членами территориальных избирательных комиссий и "контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии Республики Крым".

Указом №558/2021 введены санкции сроком на три года против пятерых граждан РФ, среди которых основатель симферопольского ООО "Крымпродукт" и директор ООО "Глобалтрейд" Александр Щеглов, а также шестерых юридических лиц, три из которых зарегистрированы в РФ (включая "Глобалтрейд"), два – в оккупированном Крыму согласно российскому законодательству ("Крымпродукт" и ООО "Гладоплан-Крым") и одно – а Беларуси (ООО "НСКТрейд).

Указом №559/2021 введены трехлетние санкции против шестерых сотрудников правоохранительных органов РФ: это член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым" Алексей Козырев, судья Северо-Кавказского окруженого военного суда в г.Ростов-на-Дону Роман Сапрунов, старший прокурор "отдела гособвинений прокуратуры Республики Крым" Анастасия Супряга, судьи Киевского районного суда Симферополя Ирина Кагитина и Алексей Тихопой, а также начальник следственного отдела "Управления ФСБ РФ" в оккупированном Крыму Андрей Гиба. Последние четыре, кроме российского, имеют также и украинское гражданство.

Этим же указном санкции введены против зарегистрированного по российскому законодательству Федерального казенного учреждения "Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г.Севастополю".

Как сообщалось, 15 октября СНБО применил санкции в отношении 237 новых человек за организацию ими голосования на выборах в Государственную думу РФ на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым. "Было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в обеспечении работы по выборам (с Госдуму РФ – ИФ) на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Бюро.

Ранее, 17 сентября, СНБО ввел санкции против 53-х членов избирательных комиссий и 33-х кандидатов в Госдуму РФ.

Теги: #снбо #зеленский #санкции
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