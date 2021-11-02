Сырая, прохладная погода ожидается в Украине в ближайшие сутки

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять теплый, но влажный воздух, перемещающийся с Западной Европы.

Ночью в Украине, днем на Левобережье дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, в южных областях ночью 5-10°, днем 13-18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве в ночь на среду, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго- западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 ноября самая высокая температура днем была 16,6 в 1984, 1999 годах, самая низкая ночью -12,7 в 1979 году.

В четверг в Украине без осадков, лишь ночью в Луганской области, днем на крайнем западе местами дождь.

В южных, восточных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-9° тепла; днем 9-14°, в южной и западной части местами 15-18°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.