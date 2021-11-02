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10:56 02.11.2021

Турция из-за тумана закрыла пролив Дарданеллы для прохода судов

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Турция из-за тумана закрыла пролив Дарданеллы для прохода судов

Судоходство в проливе Дарданеллы, соединяющего Мраморное море с Эгейским морем, приостановлено из-за сильного тумана, сообщает агентство "Анадолу".

Дирекция управления движением в проливе Дарданеллы уведомило капитанов судов о закрытии пролива для транзита судов в обоих направлениях.

Сообщается, что движение судов восстановится с ослаблением тумана.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Их закрытие приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

Теги: #пролив #турция #судоходство
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