Турция из-за тумана закрыла пролив Дарданеллы для прохода судов

Судоходство в проливе Дарданеллы, соединяющего Мраморное море с Эгейским морем, приостановлено из-за сильного тумана, сообщает агентство "Анадолу".

Дирекция управления движением в проливе Дарданеллы уведомило капитанов судов о закрытии пролива для транзита судов в обоих направлениях.

Сообщается, что движение судов восстановится с ослаблением тумана.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Их закрытие приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.