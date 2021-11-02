Обвинение против экс-чиновника Укртрансбезопасности в поборах с перевозчиков в Киеве направлено в суд

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование и направила в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника Северного межрегионального управления "Укртрансбезопасности", разоблаченного в получении неправомерной выгоды в виде ежемесячного транша с предпринимателя за беспрепятственное осуществление пассажирских перевозок в Киеве.

"Чиновник ежемесячно требовал и получал неправомерную выгоду за несоставление актов нарушения законодательства об автомобильном транспорте и беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности по пассажирским перевозкам на территории столицы. Свое "разрешение" чиновник оценил в $50 на каждую единицу транспортного средства. При получении очередной ежемесячной части неправомерной выгоды в размере $500 чиновник задержан на "горячем", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение коррупционного преступления проводилось прокурорами совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве и Главным оперативным управлением Государственного бюро расследований.