На погашение зарплат горняков перечислили 671,4 млн. грн

На погашение зарплат горняков 1 ноября в государственные шахты перечислили 671,4 млн. грн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Сумма была перечислена в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством Укруглепрофсоюза и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года.

В Минэнергетики подчеркнули, что указанная сумма – часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в госбюджет (2021 – ИФ) о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам. Еще 335,8 млн. грн. предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.