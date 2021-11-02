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08:48 02.11.2021

На погашение зарплат горняков перечислили 671,4 млн. грн

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На погашение зарплат горняков перечислили 671,4 млн. грн

На погашение зарплат горняков 1 ноября в государственные шахты перечислили 671,4 млн. грн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Сумма была перечислена в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством Укруглепрофсоюза и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года.

В Минэнергетики подчеркнули, что указанная сумма – часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в госбюджет (2021 – ИФ) о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам. Еще 335,8 млн. грн. предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года. 

Теги: #горняки #украина #минэнергетики #зарплаты
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