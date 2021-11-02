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08:32 02.11.2021

Украинский пограничник задержан на взятке $1 тыс. США за перемещение табачных изделий через границу

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Украинский пограничник задержан на взятке $1 тыс. США за перемещение табачных изделий через границу

Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона задержала пограничника 27 отряда за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, указанный военнослужащий получил $1 тыс. США за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию.

Следственные и процессуальные действия продолжаются. Решаются вопросы сообщения ему о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности. 

Теги: #взятка #пограничник #украина #задержание
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