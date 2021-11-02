События

08:00 02.11.2021

Большие возможности модернизации украинской разведки открывает выполнение рамочного соглашения Украины и США "по оборонке"

2 мин читать
Большие возможности модернизации украинской разведки открывает выполнение рамочного соглашения Украины и США "по оборонке"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что выполнение рамочного соглашения Украины и США в оборонной сфере открывает большие возможности модернизации украинской разведки, сообщила пресс-служба ГУР.

"Разработка дорожной карты для реализации положений, подписанной еще в августе в Вашингтоне рамочного соглашения в оборонной сфере между Украиной и США является приоритетом для всех аналитических подразделений ВС Украины и системы национальной безопасности в целом", - цитирует пресс-служба ведомства слова Буданова.

По словам начальника ГУР Минобороны, компоненты киберразведки и кибербезопасности, разведывательной деятельности в целом должны быть приоритетом в разработке этой дорожной карты для выполнения рамочного соглашения, поскольку глобальный мир зависит от киберпространства и информационных систем, поэтому разведывательная деятельность становится все более системной и разноотраслевой.

"Мы должны идти в ногу с современным миром и очень быстро перенимать и усваивать все инновации для укрепления обороны нашего государства, поэтому разработка дорожной карты для выполнения рамочного соглашения с США в оборонной сфере способна стать таким модернизационным планом, аналогов которого на протяжении всех лет Независимости в Украине еще не было. Именно от нас зависит наполнение этого документа конкретными проектами, конкретными планами и дедлайнами", – отметил Буданов.

Он также отметил, что Украина как никогда раньше заинтересована в эффективном сотрудничестве и взаимодействии с американскими партнерами. Уровень их подготовки, инновационно-технического обеспечения оборонной сферы и разведывательной деятельности, в частности огромный опыт проведения специальных операций, это то, что нужно перенимать как для модернизации Вооруженных сил (ВС) Украины, так и для дальнейшей евроатлантической интеграции украинского государства и общества в оборонной сфере.

"Совершенно очевидно, что выполнение рамочного соглашения с США открывает также большие возможности модернизации украинской разведки", - подытожили в ведомстве.

Теги: #сша #украина #оборонная_сфера
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 02.11.2021
В Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 639 человек, 700 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 639 человек, 700 умерло

07:18 02.11.2021
С начала суток в результате одного обстрела российских наемников погиб украинский военный

С начала суток в результате одного обстрела российских наемников погиб украинский военный

06:46 02.11.2021
Полностью вакцинировано против коронавируса 70% взрослого населения США

Полностью вакцинировано против коронавируса 70% взрослого населения США

05:41 02.11.2021
ГБР начало расследование по факту гибели солдата срочной службы одной из военных частей Днепропетровщины

ГБР начало расследование по факту гибели солдата срочной службы одной из военных частей Днепропетровщины

04:46 02.11.2021
В Одесской области COVID-больницы полностью обеспечены кислородом

В Одесской области COVID-больницы полностью обеспечены кислородом

03:36 02.11.2021
Зеленский обсудил вопросы военного сотрудничества с премьером Великобритании

Зеленский обсудил вопросы военного сотрудничества с премьером Великобритании

02:33 02.11.2021
Заместитель госсекретаря США обсудила с партнерами из Северной Европы ряд международных вопросов, включая отношения с Россией

Заместитель госсекретаря США обсудила с партнерами из Северной Европы ряд международных вопросов, включая отношения с Россией

01:49 02.11.2021
Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

23:26 01.11.2021
Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

22:57 01.11.2021
Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 12 639 человек, 700 умерло

С начала суток в результате одного обстрела российских наемников погиб украинский военный

Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

Терехова поддержали 50,66% избирателей

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

ПОСЛЕДНЕЕ

Зрители возвращают в московские театры билеты из-за введения QR-кодов

2 ноября: Какой сегодня праздник

Вице-премьер-министр Молдовы заявил, что переговоры о поставках газа с "Газпромом" были сложными, но конструктивными

США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

Зеленский встретился с премьер-министром Греции

Терехова поддержали 50,66% избирателей

Украина и Ангола договорились об усилении сотрудничества стран, в частности, в экономике - Зеленский

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА