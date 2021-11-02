Большие возможности модернизации украинской разведки открывает выполнение рамочного соглашения Украины и США "по оборонке"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что выполнение рамочного соглашения Украины и США в оборонной сфере открывает большие возможности модернизации украинской разведки, сообщила пресс-служба ГУР.

"Разработка дорожной карты для реализации положений, подписанной еще в августе в Вашингтоне рамочного соглашения в оборонной сфере между Украиной и США является приоритетом для всех аналитических подразделений ВС Украины и системы национальной безопасности в целом", - цитирует пресс-служба ведомства слова Буданова.

По словам начальника ГУР Минобороны, компоненты киберразведки и кибербезопасности, разведывательной деятельности в целом должны быть приоритетом в разработке этой дорожной карты для выполнения рамочного соглашения, поскольку глобальный мир зависит от киберпространства и информационных систем, поэтому разведывательная деятельность становится все более системной и разноотраслевой.

"Мы должны идти в ногу с современным миром и очень быстро перенимать и усваивать все инновации для укрепления обороны нашего государства, поэтому разработка дорожной карты для выполнения рамочного соглашения с США в оборонной сфере способна стать таким модернизационным планом, аналогов которого на протяжении всех лет Независимости в Украине еще не было. Именно от нас зависит наполнение этого документа конкретными проектами, конкретными планами и дедлайнами", – отметил Буданов.

Он также отметил, что Украина как никогда раньше заинтересована в эффективном сотрудничестве и взаимодействии с американскими партнерами. Уровень их подготовки, инновационно-технического обеспечения оборонной сферы и разведывательной деятельности, в частности огромный опыт проведения специальных операций, это то, что нужно перенимать как для модернизации Вооруженных сил (ВС) Украины, так и для дальнейшей евроатлантической интеграции украинского государства и общества в оборонной сфере.

"Совершенно очевидно, что выполнение рамочного соглашения с США открывает также большие возможности модернизации украинской разведки", - подытожили в ведомстве.