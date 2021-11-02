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07:18 02.11.2021

С начала суток в результате одного обстрела российских наемников погиб украинский военный

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С начала суток в результате одного обстрела российских наемников погиб украинский военный

С начала суток на Донбассе в результате одного обстрела российских наемников погиб украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сообщается в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности, по украинским позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В пресс-центре ООС также сообщили, что за прошедшие сутки, 1 ноября, в районе проведения ОС зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции украинских защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Недалеко от Светлодарского и Водяного на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Около АВДЕЕВКИ наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Теги: #оос #сводка #украина
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