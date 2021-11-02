Зрители возвращают в московские театры билеты из-за введения QR-кодов

В театры Москвы стали возвращать билеты на спектакли после введения QR-кодов для зрителей, при этом, в некоторых театрах вернули значительное количество билетов, в других возврат минимален, сообщили "Интерфаксу" руководители и представители учреждений.

"Данные на 28 октября: было сдано 236 билетов на сумму 534 тысячи. Это те люди, у которых нет QR-кода (...) достаточно значительный возврат", - сообщил "Интерфаксу" директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

От сообщил, что в театре "были случаи, когда зрители приходили без QR-кодов, мы их не пускали и отправляли в кассу сдавать билеты и возвращали деньги". "У нас эта система действует до 1 ноября включительно, после 1 ноября мы считаем, что всех зрителей заранее оповестили (о ведении QR-кодов для посещения)", - добавил Крок.

Директор театра Наций Мария Ревякина также сообщила "Интерфаксу", что после введения системы QR-кодов зрители стали возвращать билеты.

"Возврат билетов происходит, люди сдают, кто-то боится, мы также сами возвращаем деньги за билеты на те спектакли, где продано больше билетов (ранее система QR-кодов позволяла продавать до 100% билетов на спектакли - ИФ). Возвратов прилично, процентов 40 сдали билеты", - сказала Ревякина.

Директор Малого театра Тамара Михайловна сообщила "Интерфаксу", что театр также столкнулся с возвратом билетов, но он проходил в первые дни после объявления о введении QR-кодов.

"У нас все получается, мы открыли еще дополнительный вход (для проверки QR-кодов). В воскресенье у нас было серьезное испытание, был (спектакль) "Мертвые души" на который проданы все билеты, и все прошло без проблем. Возвраты были достаточно большие, но они были в самом начале, сейчас уже нет", - сказала Михайлова.

В свою очередь директор театра "Ленком" им. Марка Захарова Марк Варшавер сообщил, что в театр практически не возвращали билеты.

"Мы заранее предупредили людей, и на радость пришли все с прививками, с паспортами. Сдача буквально 2-4 билета как в обычные дни. Билеты практически не сдаются, что радует. Это говорит о том, что люди прививаются", - отметил он.

В Московском театре имени Пушкина также сообщили "Интерфаксу", что возврат билетов составил около 3-5% от количества проданных билетов.

"Зрители уже давно были готовы к введению QR-кодов для посещения театров. У большинства они есть. Общее количество обращений по вопросу возврата не более 3-5% от количества проданных билетов. Театр билеты возвращает. У всех зрителей, приходящих на спектакль, QR-код есть. Те, у кого нет, возвращают билеты заблаговременно", - сообщила собеседница агентства.

Согласно решению правительства РФ, принятому из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, количество зрителей в театрах и музеях в период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) не должно превышать 50% от максимальной заполняемости зала, а посетителям при посещении необходимо предъявить QR-код о прохождении вакцинации, о перенесённом в последние полгода заболевании или о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста. Также сохраняется обязательное требование о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

В случае отсутствия возможности получить QR-код посетители могут вернуть билет в кассу. После завершения нерабочих дней заполняемость может быть увеличена, но не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия. Зрителям также необходимо будет предоставить QR-код.

Аналогичное решение принято властями Москвы в отношении подведомственных департаменту культуры учреждений, но с 28 октября.