ГБР начало расследование по факту гибели солдата срочной службы одной из военных частей Днепропетровщины

Сотрудники Территориального управления Государственное бюро расследований (ГБР) Полтавы осуществляют досудебное расследование по факту гибели солдата срочной службы в одной из военных частей Днепропетровской области, сообщила пресс-служба ГБР.

"Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Он был госпитализирован в больницу, где он скончался 1 ноября", - говорится в сообщении.

Следователи выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.