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04:46 02.11.2021

В Одесской области COVID-больницы полностью обеспечены кислородом

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В Одесской области COVID-больницы полностью обеспечены кислородом, информация, которая озвучивается сейчас в средствах массовой информации, недостоверна, заявляют в Министерстве здравоохранения.

"На остатках в Одесской области сейчас находится около 30 тонн кислорода. Чтобы подобных экстренных ситуаций не случалось, власти области и города Одесса в частности должны более эффективно распоряжаться этим ресурсом и при необходимости - перераспределять его", - отметил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.

Отмечается, что Одесская область в настоящее время потребляет 22 тонны кислорода в сутки, в частности, заведения первой волны, которые лечат больных ковидом, потребляют почти 15 тонн кислорода, заведения второй волны - почти семь тонн кислорода.

В министерстве добавили, что в больницы Одесской области поступило около 30 тонн кислорода.

Отмечается, что потребление КНП "Городская клиническая инфекционная больница" Одессы составляет 5,5 тонны, за сутки поставлено 5,7 тонны кислорода. На остатках больницы – более 5 тонн кислорода.

"Ежедневно предприятия области производят 18 тонн кислорода. Дополнительно из других регионов в течение недели в область будет поставлено 80 тонн АО "ЛиндеГаз Украина" и 16 тонн – из ООО "Карпатынефтехим", - добавили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что во вторник на онлайн-брифинге первый замминистра Александр Комарида подробнее расскажет о поставках кислорода для лечения больных с COVID-19.

Теги: #кислород #больницы #украина #одесская_область
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