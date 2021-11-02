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03:36 02.11.2021

Зеленский обсудил вопросы военного сотрудничества с премьером Великобритании

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Первый день участия в работе Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания) президент Украины Владимир Зеленский завершил, обсудив вопросы военно-оборонного сотрудничества с премьером Британии Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были подняты важные вопросы двустороннего взаимодействия, военно-оборонного сотрудничества, европейской и мировой повестки дня", - говорится в сообщении.

Также в понедельник Зеленский пообщался с премьер-министрами Израиля Нафтали Беннетом, Швеции Стефаном Левеном, Грузии Иракли Гарибашвили, Люксембургом Ксавье Бетелем, канцлером Австрии Александром Шалленбергом и Президентом Гвинеи-Бисау

безопасности в Европе, в частности на востоке Украины, и мире", - сообщили в ОП.

Теги: #великобритания #зеленский #сотрудничество #украина
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