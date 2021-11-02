События

01:49 02.11.2021

Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

2 мин читать
Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца, однако пика заболеваемости город еще не достиг, сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум в течение месяца", – сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то согласно этому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений.

"На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!", – подчеркнул градоначальник.

Кличко отметил, что на сегодняшний день город справляется с очередным пиком заболеваемости.

"Мы снабжаем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлено более 6 тысяч коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, коек с кислородом заполнены почти 80%", – сообщил Кличко.

По его словам, кислород в городе пока есть, но столичная власть заключила предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку.  

Вместе с тем, мэр отметил, что могут быть проблемы в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке. "Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное – чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы", – подчеркнул мэр.

Также Кличко отметил, что в столичных больницах почти заполнены реанимационные отделения, но пока места еще есть.

Теги: #киев #локдаун #кличко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 01.11.2021
Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

22:57 01.11.2021
Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

22:42 01.11.2021
США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

22:26 01.11.2021
Зеленский встретился с премьер-министром Греции

Зеленский встретился с премьер-министром Греции

21:52 01.11.2021
Терехова поддержали 50,66% избирателей

Терехова поддержали 50,66% избирателей

21:33 01.11.2021
Украина и Ангола договорились об усилении сотрудничества стран, в частности, в экономике - Зеленский

Украина и Ангола договорились об усилении сотрудничества стран, в частности, в экономике - Зеленский

21:25 01.11.2021
"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

21:22 01.11.2021
"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

21:10 01.11.2021
Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

17:53 01.11.2021
Украина пытается вовлечь РФ в дипломатический процесс, а не "силовые действия" – МИД

Украина пытается вовлечь РФ в дипломатический процесс, а не "силовые действия" – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Терехова поддержали 50,66% избирателей

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

Кандидаты в мэры Харькова заявляют о попытках фальсифицировать результаты выборов и требуют честного подсчета голосов

"Слуга народа" обсуждает кандидатуры Верещук, Рябикина, Свириденко и Резникова на должности в правительстве - спикер фракции

ПОСЛЕДНЕЕ

Заместитель госсекретаря США обсудила с партнерами из Северной Европы ряд международных вопросов, включая отношения с Россией

Вице-премьер-министр Молдовы заявил, что переговоры о поставках газа с "Газпромом" были сложными, но конструктивными

Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины

Кандидаты в мэры Харькова заявляют о попытках фальсифицировать результаты выборов и требуют честного подсчета голосов

"Слуга народа" обсуждает кандидатуры Верещук, Рябикина, Свириденко и Резникова на должности в правительстве - спикер фракции

Первым замом главы фракции "Слуга народа" избран Мотовиловец

"Слуга народа" поддержала выдвижение кандидатуры Штучного на пост руководителя аппарата Рады - спикер фракции

Из-за "минирования" трех объектов в Харькове пришлось эвакуировать более 5 тыс. человек

Замглавы МВД Енин: главная задача следствия – установить, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм Полякова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА