События

00:37 02.11.2021

Вице-премьер-министр Молдовы заявил, что переговоры о поставках газа с "Газпромом" были сложными, но конструктивными

2 мин читать
Вице-премьер-министр Молдовы заявил, что переговоры о поставках газа с "Газпромом" были сложными, но конструктивными

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил, что состоявшиеся на прошлой неделе переговоры с "Газпромом" об условиях поставки газа в Молдову были очень сложными, но конструктивными. 

"Я не знал, как пройдут переговоры и сколько они будут длиться. Я купил билет в Санкт-Петербург в один конец. Каждый день заказывал билет обратно, а потом откладывал, так как переговоры продолжались. В первый день, когда мы прилетели, переговоры начались в четыре часа дня и продолжались до пяти утра. Я очень благодарен команде "Молдовагаз" и представителям "Газпрома", которые проявили терпение и профессионализм", - сказал Спыну в понедельник вечером в ходе передачи в прямом эфире телеканала PROTV-Chisinau.

Он назвал главу "Газпрома" Алексея Миллера "очень приятным и интересным переговорщиком".

"Мы обсудили весь спектр проблем, которые накапливались годами. Я рад, что мы нашли компромисс и пришли к подписанию итогового протокола и продлению договора о поставках газа. Это компромисс, который устраивает обе стороны", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопросы ведущей, он признал, что в ходе переговоров были моменты, когда казалось, что соглашение не будет достигнуто, и Молдове придется покупать газ дороже из альтернативных источников.

"Такое ощущение было. И мы были готовы и к этому варианту, правительство уже поручило государственной компании "Энергоком" покупать газ из альтернативных источников. И эти закупки уже осуществлялись на прошлой неделе. Но, в конечном итоге, мы нашли взаимопонимания по насущным проблемам. Теперь нужно извлечь уроки и двигаться дальше", - подчеркнул Спыну.

Отвечая на вопросы о помощи Молдове в переговорах со стороны Запада, он сказал, что ему об этом неизвестно.

"Я не знаю, за столом переговоров была наша делегация и делегация "Газпрома". За контакты на высшем уровне отвечала президент Майя Санду. Мы вели переговоры, делали свое дело", - заявил Спыну.

Ранее сообщалось, что в понедельник бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза написал в социальных сетях, что "внешние партнеры Молдовы активно подключились к решению проблемы обеспечения Молдовы газом". По его данным, решающую роль в достижении результата на переговорах сыграли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Теги: #газ #переговоры #вице_премьер #молдова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:09 01.11.2021
Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа - Кубилюс

Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа - Кубилюс

12:51 01.11.2021
Свидетельством отказа РФ от использования газа в качестве оружия будет перенос точек продажи газа на границу с Украиной – глава "Нафтогаза"

Свидетельством отказа РФ от использования газа в качестве оружия будет перенос точек продажи газа на границу с Украиной – глава "Нафтогаза"

00:38 31.10.2021
Байден обсудил с Меркель и Шольцем меры, лишающие РФ возможности манипулировать поставками газа - Белый дом

Байден обсудил с Меркель и Шольцем меры, лишающие РФ возможности манипулировать поставками газа - Белый дом

22:42 30.10.2021
Зеленский обсудил с президентом Молдовы сотрудничество в сфере энергетики

Зеленский обсудил с президентом Молдовы сотрудничество в сфере энергетики

13:10 30.10.2021
Молдова в ноябре будет получать газ из РФ по цене $450 за 1 тыс. куб. м, заявили в Кишиневе

Молдова в ноябре будет получать газ из РФ по цене $450 за 1 тыс. куб. м, заявили в Кишиневе

10:23 30.10.2021
Молдова заключила с Газпромом 5-летний контракт по формуле от Кишинева - с частичной нефтяной привязкой

Молдова заключила с Газпромом 5-летний контракт по формуле от Кишинева - с частичной нефтяной привязкой

22:34 29.10.2021
"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

17:01 29.10.2021
В Госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергокризис в Европе

В Госдепе США не считают, что Россия спровоцировала энергокризис в Европе

13:21 29.10.2021
Шмыгаль: у Украины достаточно газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона

Шмыгаль: у Украины достаточно газа в хранилищах для прохождения отопительного сезона

03:58 29.10.2021
США готовы вернуться к переговорам с Ираном по СВПД - Салливан

США готовы вернуться к переговорам с Ираном по СВПД - Салливан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Терехова поддержали 50,66% избирателей

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

Кандидаты в мэры Харькова заявляют о попытках фальсифицировать результаты выборов и требуют честного подсчета голосов

"Слуга народа" обсуждает кандидатуры Верещук, Рябикина, Свириденко и Резникова на должности в правительстве - спикер фракции

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

Зеленский встретился с премьер-министром Греции

Терехова поддержали 50,66% избирателей

Украина и Ангола договорились об усилении сотрудничества стран, в частности, в экономике - Зеленский

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА