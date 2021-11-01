Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания) обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо угрозу "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, сообщила пресс-служба главы государства.

"Стороны обсудили угрозу, которую представляет проект "Северный поток- 2" для энергетической безопасности Европы, энергетический кризис и меры по борьбе с ним", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров Зеленский проинформировал Трюдо о реформах в Украине, в частности, о развитии инфраструктуры, земельной реформе и диджилизации. Кроме того, он рассказал о стратегии в направлении "зеленой" трансформации.

Глава государства выразил надежду на усиление экономического сотрудничества двух стран и расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, действие которого уже дает положительные результаты.

Зеленский отметил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности украинского государства, проинформировал о текущей ситуации безопасности на Донбассе и ходе переговоров для достижения мира, выразил надежду на лидерскую роль Канады в поддержке обретения Украиной членства в НАТО, а также пригласил Трюдо посетить Киев.

В свою очередь, Трюдо призвал Зеленского к продолжению работы над укреплением отношений между двумя странами.

"С президентом Владимиром Зеленским сегодня днем говорили о непоколебимой поддержке Канадой суверенитета и безопасности Украины и Крымской платформы. Владимир, давайте продолжим вместе работать над укреплением отношений между нашими странами", - написал Трюдо в своем микроблоге Твиттер.