События

23:26 01.11.2021

Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

2 мин читать
Украина и Канада обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания) обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо угрозу "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, сообщила пресс-служба главы государства.

"Стороны обсудили угрозу, которую представляет проект "Северный поток- 2" для энергетической безопасности Европы, энергетический кризис и меры по борьбе с ним", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров Зеленский проинформировал Трюдо о реформах в Украине, в частности, о развитии инфраструктуры, земельной реформе и диджилизации. Кроме того, он рассказал о стратегии в направлении "зеленой" трансформации.

Глава государства выразил надежду на усиление экономического сотрудничества двух стран и расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, действие которого уже дает положительные результаты.

Зеленский отметил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности украинского государства, проинформировал о текущей ситуации безопасности на Донбассе и ходе переговоров для достижения мира, выразил надежду на лидерскую роль Канады в поддержке обретения Украиной членства в НАТО, а также пригласил Трюдо посетить Киев.

В свою очередь, Трюдо призвал Зеленского к продолжению работы над укреплением отношений между двумя странами.

"С президентом Владимиром Зеленским сегодня днем говорили о непоколебимой поддержке Канадой суверенитета и безопасности Украины и Крымской платформы. Владимир, давайте продолжим вместе работать над укреплением отношений между нашими странами", - написал Трюдо в своем микроблоге Твиттер.

Теги: #зеленский #канада #украина #трюдо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:57 01.11.2021
Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

22:42 01.11.2021
США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

22:26 01.11.2021
Зеленский встретился с премьер-министром Греции

Зеленский встретился с премьер-министром Греции

21:52 01.11.2021
Терехова поддержали 50,66% избирателей

Терехова поддержали 50,66% избирателей

21:33 01.11.2021
Украина и Ангола договорились об усилении сотрудничества стран, в частности, в экономике - Зеленский

Украина и Ангола договорились об усилении сотрудничества стран, в частности, в экономике - Зеленский

21:25 01.11.2021
"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

21:22 01.11.2021
"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

21:10 01.11.2021
Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

20:50 01.11.2021
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины

Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины

20:31 01.11.2021
Трюдо обратился к странам, наиболее загрязняющим окружающую среду, с призывом оплачивать выбросы

Трюдо обратился к странам, наиболее загрязняющим окружающую среду, с призывом оплачивать выбросы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Терехова поддержали 50,66% избирателей

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции

"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

Кандидаты в мэры Харькова заявляют о попытках фальсифицировать результаты выборов и требуют честного подсчета голосов

"Слуга народа" обсуждает кандидатуры Верещук, Рябикина, Свириденко и Резникова на должности в правительстве - спикер фракции

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова обеспокоена длительным прохождением украинцами процедуры погранконтроля на въезде в Грузию

Кандидаты в мэры Харькова заявляют о попытках фальсифицировать результаты выборов и требуют честного подсчета голосов

"Слуга народа" обсуждает кандидатуры Верещук, Рябикина, Свириденко и Резникова на должности в правительстве - спикер фракции

Первым замом главы фракции "Слуга народа" избран Мотовиловец

"Слуга народа" поддержала выдвижение кандидатуры Штучного на пост руководителя аппарата Рады - спикер фракции

Из-за "минирования" трех объектов в Харькове пришлось эвакуировать более 5 тыс. человек

Замглавы МВД Енин: главная задача следствия – установить, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм Полякова

Зеленский обсудил с премьер-министром Греции усиление экономического взаимодействия

Прокуратура АР Крым начала уголовные производства по фактам незаконных массовых задержаний на оккупированном полуострове

Власти Нидерландов введут новые ограничения из-за роста случаев заболеваний COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА