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22:42 01.11.2021

США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

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США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе РФ и Украины

США продолжают отслеживать ситуацию на границе РФ и Украины и обратят внимание на любые агрессивные действия в этом регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби в связи с сообщениями в СМИ о переброске РФ войск у границы с Украиной.

"Как мы говорили ранее, любые агрессивные, способствующие эскалации действия вызовут большое беспокойство у США. Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины", - сказал он в понедельник на брифинге.

Кирби отметил, что США по-прежнему следят за ситуацией в этом регионе мира. Он добавил, что США продолжат консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

При этом он отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

В свою очередь министерство обороны Украины опровергло распространившуюся в СМИ информацию о возобновлении наращивания группировок вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад 2021".

Теги: #сша #россия #украина #граница
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