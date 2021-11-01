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22:26 01.11.2021

Зеленский встретился с премьер-министром Греции

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Зеленский встретился с премьер-министром Греции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на полях конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам изменения климата, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Наши страны в последнее время продемонстрировали яркий пример успешного сотрудничества в борьбе с пожарами в Греции. Украина всегда готова прийти на помощь партнерам", – отметил Зеленский.

Отмечается, что отдельное внимание стороны уделили вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский отметил важность признания европейской перспективы Украины для успеха процесса трансформации. Выражены надежды, что Греция будет среди тех государств, которые поддержат европейскую перспективу Украины.

Глава государства поблагодарил Грецию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и участие в учредительном саммите Крымской платформы.

"Рассчитываем, что Греция активно присоединится к работе Крымской платформы", – отметил президент.

Вместе с тем, Зеленский проинформировал греческого премьера о ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии переговоров в рамках Нормандского и Минского форматов.

Также собеседники обменялись информацией о ситуации с пандемией COVID-19 в обеих странах и предпринимаемых шагах по ее преодолению.

Стороны обсудили меры политического диалога на ближайший период и пути активизации двустороннего сотрудничества в областях по взаимному интересу.

Кроме того, договорились об обмене визитами для активизации двустороннего взаимодействия.

Теги: #зеленский #греция #украина
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