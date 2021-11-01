Терехова поддержали 50,66% избирателей

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов набрал наибольшее количество голосов на внеочередных выборах городского головы.

"Наибольшее количество голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал... Терехов Игорь Александрович - 146 249. Это составляет 50,66%", - огласила результаты на заседании городской территориальной избирательной комиссии в понедельник вечером глава гортеризбиркома Елена Матвиенко.

Согласно озвученному ею протоколу о результатах голосования, в голосовании приняли участие 288 645 избирателей. 4 878 бюллетеней было признано недействительными. На втором месте - самовыдвиженец, бывший городской голова Харькова Михаил Добкин (82 008 голоса).

Матвиенко также заверила, что ни одного заявления о нарушениях в территориальную городскую избирательную комиссию не поступало.

Ранее в понедельник наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова на одном избирательном участке (+70 голосов) в Основянском районе и 9 участках (+347 голосов) в Новобаварском районе Харькова. Увеличение числа голосов в поддержку Терехова происходило преимущественно за счет уменьшения голосов в поддержку кандидата от ЕС Александра Скорика и самовыдвиженца Константина Немичева.

Как сообщалось ранее, согласно результатам экзитпола, проведенного по заказу Комитета избирателей Украины социологическим центром Human Research и компанией New Image Marketing (оба входят в Харьковскую социологическую сеть), в первом туре выдвиженца "Блока Кернеса Успешный Харьков" Игоря Терехова поддержали 53,8% проголосовавших. Его ближайшего конкурента, самовыдвиженца Михаила Добкина - 24,5%. Сам Добкин скептически оценил результаты экзитпола и заявил, что в действительности набрал 35%, а Терехов - 41%.

Согласно данным параллельного подсчета голосов, проведенного Гражданской сетью ОПОРА, Терехова поддержали 50,06% (погрешность чуть больше 1%), Добкина - 28,21% (погрешность 0,8%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.