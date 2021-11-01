Украина и Ангола договорились об усилении сотрудничества стран, в частности, в экономике - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Анголы Жуаном Лоренсу, с которым обсудил усиление сотрудничества между двумя странами, в частности, по вопросам экономики.

"Провел встречу с президентом Анголы. Это был первый контакт глав государств с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Анголой в 1994 году", - написал Зеленский в своем микроблоге Твиттер.

По его словам, стороны договорились об усилении сотрудничества между странами и наполнении его конкретным практическим содержанием, в частности, в экономике.