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21:33 01.11.2021

Украина и Ангола договорились об усилении сотрудничества стран, в частности, в экономике - Зеленский

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Украина и Ангола договорились об усилении сотрудничества стран, в частности, в экономике - Зеленский

 

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Анголы Жуаном Лоренсу, с которым обсудил усиление сотрудничества между двумя странами, в частности, по вопросам экономики.

"Провел встречу с президентом Анголы. Это был первый контакт глав государств с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Анголой в 1994 году", - написал Зеленский в своем микроблоге Твиттер.

По его словам, стороны договорились об усилении сотрудничества между странами и наполнении его конкретным практическим содержанием, в частности, в экономике.

Теги: #зеленский #сотрудничество #украина #ангола
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